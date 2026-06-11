La tentative de Trump de contourner les démocrates ; Demande d'approbation d'un budget de 350 milliards

Selon l'agence de presse ABNA citant Al Jazeera, Donald Trump, président des États-Unis qui, en raison de ses politiques interventionnistes et de son agression contre l'Iran, a confronté l'armée américaine à des coûts exorbitants, a demandé aux représentants de son parti au Congrès d'adopter rapidement le projet de budget supplémentaire de 350 milliards de dollars du Pentagone.

Pour neutraliser l'opposition farouche et unanime des démocrates à l'augmentation du budget militaire, Trump a demandé aux républicains de faire avancer cette enveloppe financière massive par le biais du processus de « réconciliation budgétaire ».

Cette demande de Trump s'inscrit dans le cadre des efforts de la Maison Blanche pour obtenir un budget de défense sans précédent de 1.500 milliards de dollars pour l'année 2027, dont 350 milliards devraient être approuvés par le processus accéléré de « réconciliation budgétaire » sans nécessiter de majorité qualifiée au Sénat.

Ce mécanisme spécial permet au parti au pouvoir d'adopter le projet de loi en obtenant une simple majorité des voix, sans avoir besoin d'atteindre le seuil de 60 voix au Sénat.

Presque tous les représentants du Parti démocrate se sont opposés à cette injection de 350 milliards de dollars dans l'appareil militaire américain et la considèrent comme un facteur aggravant le déficit budgétaire du pays.