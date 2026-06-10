Allégation du CENTCOM : Nous avons attaqué le sud de l'Iran en légitime défense et sur ordre de Trump

Selon l'agence de presse Abna, le Commandement central de l'armée terroriste américaine (CENTCOM) a fait état de frappes dans le sud de l'Iran et a allégué avoir mené ces frappes en état de légitime défense et en réponse à l'abattage d'un hélicoptère Apache américain.

Parallèlement à ces frappes, des bruits d'explosions ont également été entendus à Bandar Abbas et Sirik.

Le CENTCOM a également allégué avoir mené ces frappes sur ordre direct de Trump.

Le Commandement central de l'armée terroriste américaine a également allégué que la mission annoncée est une réponse proportionnée à l'agression non provoquée de l'Iran.

La chaîne 14 de la télévision du régime sioniste a rapporté que Trump a informé Netanyahu des détails de la récente attaque américaine contre l'Iran.