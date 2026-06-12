Amnesty International : Israël accélère un « nettoyage ethnique » en Cisjordanie

Selon l'agence de presse ABNA citant l'agence de presse palestinienne Shehab, Amnesty International, s'appuyant sur les statistiques disponibles, a annoncé qu'entre les mois de janvier 2023 et avril 2026, 117 rassemblements de communautés palestiniennes nomades et de bergers en Cisjordanie ont été totalement ou partiellement rasés et que leurs habitants ont été contraints de quitter leurs maisons. Ce déplacement forcé a porté le nombre de Palestiniens déplacés sur cette période à environ 5910.

Amnesty International a également souligné qu'au cours de cette même période, 363 nouvelles avant-postes de colonisation illégale ont été créés en Cisjordanie par les autorités du régime sioniste, tandis que 3407 maisons d'habitation et infrastructures appartenant à des Palestiniens ont été détruites.

Cette organisation de défense des droits humains a qualifié ces actions de partie d'une « politique planifiée » du régime israélien visant à renforcer l'occupation et à étendre les activités de colonisation dans la zone C de la Cisjordanie, les décrivant comme un « coup de grâce » porté au droit à la souveraineté et à la sécurité des habitants palestiniens de cette région.

Ce rapport est publié alors que la communauté internationale continue de garder le silence face aux violations persistantes des droits humains par le régime israélien dans les territoires occupés, et qu'aucune mesure internationale décisive n'a été prise pour arrêter ce processus.