Selon l'agence de presse Abna citant Al-Mayadeen, Vassili Nebenzia, représentant permanent de la Russie auprès des Nations Unies, a souligné que le Conseil de sécurité devrait se concentrer sur le soutien d'un règlement politique des questions liées à l'Iran.

Il a affirmé la volonté de la Russie de participer à ce processus.

Nebenzia a déclaré que politiser le fonctionnement du Conseil de sécurité concernant le programme nucléaire iranien n'aura d'autre résultat que d'aggraver les tensions.

Le représentant russe, lors de la réunion du Conseil de sécurité contre l'Iran, a déclaré que l'adoption de telles approches pourrait empêcher de préparer le terrain pour la reprise des activités de l'AIEA concernant l'Iran. Ces activités ont été affaiblies par les actions des États-Unis et du régime israélien.

Il a indiqué que les rapports de l'AIEA ne suggèrent en aucun cas que la République islamique d'Iran ait entrepris des actions concernant l'utilisation militaire de l'uranium. Il n'y a aucune raison de tenir une réunion d'information du comité 1737 du Conseil de sécurité sur les sanctions contre l'Iran. Cet organe a cessé ses activités en 2015, et le Conseil n'a adopté aucune résolution pour reprendre ses travaux.

Il convient de noter que le Conseil de sécurité des Nations Unies, lors d'une réunion illégale et avec des doubles standards, a avancé le vote sur la résolution 1737 et, par 11 voix pour, a approuvé l'examen du rétablissement des sanctions contre l'Iran, ce qui a suscité les protestations de la Russie et de la Chine.