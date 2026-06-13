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La France : L'Iran et les États-Unis doivent saisir l'opportunité de parvenir à un accord

13 juin 2026 - 11:30
Code d'info: 1826460
Source: ABNA
La France : L'Iran et les États-Unis doivent saisir l'opportunité de parvenir à un accord

Le ministre français des Affaires étrangères a appelé l'Iran et les États-Unis à saisir l'opportunité qui s'est présentée pour parvenir à un accord.

Selon le correspondant d'ABNA citant l'agence de presse Reuters, "Jean-Noël Barrot", le ministre français des Affaires étrangères, a demandé vendredi à l'Iran et aux États-Unis de saisir l'opportunité existante pour mettre fin à la situation actuelle et parvenir à un accord de paix préliminaire.

Barrot a déclaré dans un entretien avec la chaîne LCI : "Nous demandons aux deux parties de saisir cette opportunité pour mettre fin à une situation qui est intolérable et n'apporte que des perdants pour toutes les parties."

Il a ajouté : "C'est le même message que j'ai transmis à mon homologue iranien."

Le ministre français des Affaires étrangères a également annoncé qu'il s'était entretenu vendredi matin avec Seyed Abbas Araghchi, le ministre iranien des Affaires étrangères.

Reuters a finalement rapporté que les déclarations de Barrot interviennent alors qu'un haut responsable du gouvernement américain avait précédemment annoncé qu'un accord entre Téhéran et Washington était imminent.

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