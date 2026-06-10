Quartier général de Khatam : L’armée et les Pasdaran ont attaqué des bases américaines

Selon l’agence de presse Abna, le quartier général central de Khatam al-Anbiya a déclaré : « En réponse à l’agression de l’armée américaine dans certaines régions du sud du pays sous le faux prétexte de la chute de son propre hélicoptère, certaines bases américaines dans la région ont été la cible d’une attaque puissante de l’armée héroïque de la République islamique et du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI).

Que l’armée américaine sache qu’en cas de répétition de l’agression contre la République islamique d’Iran, des frappes dévastatrices et plus étendues seront menées contre la banque d’objectifs déterminés dans la région. »