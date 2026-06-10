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Quartier général de Khatam : L’armée et les Pasdaran ont attaqué des bases américaines

10 juin 2026 - 11:12
Code d'info: 1825230
Source: ABNA
Quartier général de Khatam : L’armée et les Pasdaran ont attaqué des bases américaines

Le quartier général central de Khatam al-Anbiya a annoncé : L’attaque de l’armée et des Pasdaran contre des bases américaines était une réponse à l’agression de l’armée terroriste américaine dans certaines régions du sud du pays en raison de la chute d’un hélicoptère Apache.

Selon l’agence de presse Abna, le quartier général central de Khatam al-Anbiya a déclaré : « En réponse à l’agression de l’armée américaine dans certaines régions du sud du pays sous le faux prétexte de la chute de son propre hélicoptère, certaines bases américaines dans la région ont été la cible d’une attaque puissante de l’armée héroïque de la République islamique et du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI).

Que l’armée américaine sache qu’en cas de répétition de l’agression contre la République islamique d’Iran, des frappes dévastatrices et plus étendues seront menées contre la banque d’objectifs déterminés dans la région. »

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