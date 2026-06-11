Infographie – La manifestation du Saint Coran dans le sermon de Ghadir (Partie 7) : L'Émir des Croyants, Ali (AS), l'incarnation parfaite de la sourat

Dans un passage marquant du sermon historique de Ghadir, le Saint Prophète (PSLF), en interprétant la sourate Al-Asr, a présenté l'Émir des Croyants, l'Imam Ali (AS), comme le modèle absolu de la foi, de l'acceptation de la vérité et de la patience. Il l'a ainsi désigné comme l'incarnation même du salut face à la perdition humaine. Par ailleurs, en rappelant le verset 102 de la sourate Al Imran, le Messager de Dieu a invité les musulmans à cultiver la piété (Taqwa) et à demeurer inébranlables dans l'Islam jusqu'à leur dernier souffle.

Code d'info: 1825806