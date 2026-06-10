Lettre d'Araghchi aux membres du Conseil des gouverneurs concernant l'action illégale contre l'Iran

Selon l'agence de presse Abna, Seyed Abbas Araghchi, ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran, dans une lettre adressée aux ministres des Affaires étrangères des pays membres du Conseil des gouverneurs, a rappelé que les États-Unis sont à l'origine de la crise actuelle et qu'il ne faut pas leur permettre d'abuser du Conseil des gouverneurs pour légitimer leurs actions illégales.

Araghchi, dans cette lettre envoyée à l'occasion de la session trimestrielle de juin du Conseil des gouverneurs de l'AIEA, a qualifié le projet de résolution présenté par les États-Unis de mesure politique et malveillante.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, rappelant que moins de 24 heures après l'adoption de la résolution du Conseil des gouverneurs en juin 2025, le régime israélien et les États-Unis ont mené une attaque illégale contre les installations nucléaires iraniennes sous garanties de l'AIEA et ont tué de nombreux Iraniens, a posé la question : « L'AIEA va-t-elle à nouveau devenir un outil pour justifier une agression contre des installations nucléaires pacifiques ? »

Araghchi a souligné dans cette lettre que le principal promoteur du projet de résolution est lui-même la source de la crise qu'il prétend désormais traiter.

Évoquant les multiples attaques des États-Unis et du régime israélien contre les installations nucléaires pacifiques iraniennes, ainsi que les assassinats de scientifiques nucléaires iraniens et des membres de leurs familles depuis juin 2025, il a qualifié ces actes odieux d'inédits dans l'histoire de l'AIEA et a déclaré que de telles attaques ont des conséquences considérables pour le système du droit international, la paix et la sécurité mondiales, le régime de non-prolifération et la mise en œuvre des garanties de l'AIEA.

Le ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran, critiquant le contenu du projet de résolution américain, a également fait remarquer que ce texte se concentre uniquement sur les conséquences des développements récents et évite délibérément de mentionner les facteurs et les causes profondes de la situation actuelle.

Araghchi, rappelant la responsabilité des membres du Conseil des gouverneurs dans la décision à prendre concernant cette manœuvre criminelle des États-Unis, a déclaré que le vote des pays membres n'affecterait pas seulement le dossier en cours de l'Iran, mais aussi la crédibilité, l'indépendance et l'avenir de l'AIEA, ainsi que le Traité de non-prolifération des armes nucléaires (TNP).