Axios : Les États-Unis inquiets du rôle perturbateur de Netanyahou dans l'accord avec l'Iran

Selon le correspondant d'ABNA, le site d'information Axios, citant des sources et des responsables américains, a rapporté qu'à Washington, il y a une inquiétude que Benjamin Netanyahou, premier ministre du régime sioniste, joue un rôle perturbateur même si l'accord est finalisé.

Ce site d'information a également évoqué les détails de l'appel téléphonique de jeudi soir entre Donald Trump, président des États-Unis, et Netanyahou, et a ajouté que lors de cet appel, Trump a dit à Netanyahou que « l'accord avec l'Iran est "excellent" et que le moment est venu de mettre fin à la guerre ».

Selon le rapport d'Axios, Trump a affirmé à Netanyahou qu'il s'attend à ce que l'accord avec l'Iran soit finalisé dans les prochains jours.

Un responsable américain a dit à Axios que Netanyahou a compris au cours de cet appel qu'il ne peut pas empêcher Trump d'aboutir à un accord avec l'Iran.

Il a également été rapporté que le message de Trump sur les réseaux sociaux concernant la conclusion d'un accord avec l'Iran a pris Netanyahou au dépourvu.

Axios a rapporté, citant une autre source, que Netanyahou s'est retrouvé en dehors du processus de négociation et a contacté ses alliés à Washington pour obtenir des informations.

Pendant ce temps, un responsable américain a dit à Axios : « La Maison Blanche est convaincue qu'Israël acceptera finalement le cessez-le-feu. »

Ce rapport a également affirmé, citant des sources, que Trump a empêché dans les derniers instants la réalisation de frappes israéliennes à grande échelle contre les infrastructures et les installations énergétiques de l'Iran.

Enfin, un responsable américain a déclaré dans un entretien avec Axios : « Si le Hezbollah tire un missile sur Israël et que l'Iran continue d'armer ce groupe, une telle action serait contraire aux dispositions de l'accord. »