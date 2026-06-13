Lieberman : L'accord américain avec l'Iran est une victoire totale pour Téhéran

Selon le correspondant d'ABNA citant Al-Mayadeen, Avigdor Lieberman, président du parti sioniste Israël Beiteinu, a déclaré que l'accord américain avec l'Iran représente une victoire absolue pour le système au pouvoir en Iran.

Il a ajouté que cet accord est une catastrophe pour le régime sioniste.

Plus tôt, Barak Ravid, journaliste de la chaîne 12 de la télévision du régime sioniste, citant un responsable américain, a affirmé que Donald Trump, président des États-Unis, s'adressant à Benjamin Netanyahou, premier ministre de ce régime, a souligné que l'accord avec l'Iran est très bon et que le moment est venu de mettre fin à la guerre.

Ravid a ajouté que Netanyahou n'avait pas été informé au préalable de la position de Trump concernant l'accord avec l'Iran et a été pris au dépourvu à ce sujet. Il se trouve dans une situation difficile.

Ceci alors que les positions et politiques de Washington et de Tel-Aviv sur diverses questions, en particulier les actions hostiles contre l'Iran, sont parfaitement coordonnées.