Selon l'agence de presse Abna, le Conseil de sécurité des Nations Unies, lors d'une réunion illégale et avec des doubles standards, a avancé le vote sur la résolution 1737 et, par 11 voix pour, a approuvé l'examen du rétablissement des sanctions contre l'Iran.

Le représentant russe, réagissant à la nouvelle politisation de l'Occident contre l'Iran, a déclaré : « Les actions de l'Occident pour rétablir les sanctions contre l'Iran sont illégales, et la résolution 1737 n'a aucune validité juridique ni place au Conseil de sécurité. »

Il a ajouté : « L'activation du mécanisme de "snapback" par certains membres européens est vouée à l'échec, et le Conseil de sécurité n'a aucun droit de rétablir des sanctions qui ont été levées. »

Le représentant russe a souligné que les sanctions unilatérales et les actions illégales de certains pays ont affaibli la diplomatie concernant le programme nucléaire iranien et ont entravé une résolution pacifique.

Représentant de la Chine à l'ONU : Les États-Unis sont à l'origine de la situation confuse actuelle concernant l'Iran

Le représentant de la Chine à l'ONU, dans son discours au Conseil de sécurité, a souligné la nécessité de ne pas recourir à la force et de revenir à la diplomatie.

Il a ajouté : « Le conflit entre l'Iran et les États-Unis a envoyé des chocs sévères aux pays en développement. Un cessez-le-feu entre les parties impliquées est la priorité absolue. »

Opposition du représentant français aux déclarations des représentants russe et chinois

Le représentant de la France à l'ONU a rejeté les déclarations des représentants russe et chinois en soutien à l'Iran et a affirmé que le rétablissement des sanctions contre l'Iran conformément aux résolutions du Conseil de sécurité est légal.

Il a ensuite affirmé que la réunion d'aujourd'hui est tout à fait justifiée pour que les membres du Conseil puissent discuter et décider du rétablissement des sanctions contre l'Iran sur la base des cadres approuvés par les Nations Unies.

Il est à noter que la réunion du Conseil de sécurité pour examiner le rétablissement des sanctions contre l'Iran a eu lieu ce soir, et que le Conseil, par 11 voix pour, a approuvé la tenue de la réunion et la poursuite du processus d'examen du dossier du rétablissement des sanctions liées à l'Iran.