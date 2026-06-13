La Suisse prête à accueillir la signature du mémorandum d'accord entre l'Iran et les États-Unis

Selon le correspondant d'ABNA citant Al-Mayadeen, le ministère suisse des Affaires étrangères a déclaré que le pays s'est proposé comme lieu potentiel pour la signature du mémorandum d'accord entre les États-Unis et l'Iran si les deux parties sont d'accord.

Le ministère a ajouté : "En tant que médiateur, nous nous efforçons de soutenir les efforts déployés pour la signature du mémorandum d'accord entre l'Iran et les États-Unis, qui vise à stabiliser le cessez-le-feu."

Il y a quelques heures à peine, l'agence de presse américaine Bloomberg a affirmé que les États-Unis et l'Iran se rapprochaient d'un accord qui pourrait être signé la semaine prochaine à Genève, en Suisse.

L'agence Bloomberg, citant des sources qu'elle a dites informées, a rapporté que les États-Unis et l'Iran se rapprochent d'un accord lors de la réunion du G7 la semaine prochaine.

Cette agence américaine a ensuite affirmé dans son rapport que l'accord entre Téhéran et Washington sera probablement signé dimanche prochain à Genève.

Bloomberg a ajouté que l'accord entre Washington et Téhéran sera très probablement sous forme de mémorandum d'accord et non d'un accord final.

Cette nouvelle alléguée survient alors que le réseau américain CBS a également rapporté que les États-Unis et l'Iran pourraient signer un mémorandum d'accord au début de la semaine prochaine, ce qui ouvrirait la voie à des négociations sur un accord à long terme.

Les responsables officiels de la République islamique d'Iran n'ont pas encore confirmé les allégations de Donald Trump, le président des États-Unis, concernant l'accord final sur un accord pour mettre fin à la guerre, et ont déclaré que Téhéran n'est pas encore parvenu à une conclusion finale à cet égard.