La demande de Guterres à l'Iran et aux États-Unis pour parvenir à un accord de paix

Selon l'agence de presse ABNA citant Reuters, António Guterres a exprimé ses inquiétudes face à l'escalade persistante des tensions au Moyen-Orient.

Guterres, sans mentionner les attaques illégales et injustifiées des États-Unis et du régime israélien contre l'Iran ni la violation continue de la trêve par les agresseurs, a appelé les parties concernées à revenir à la pleine mise en œuvre du cessez-le-feu et à éviter toute nouvelle détérioration de la situation.

Il a ajouté que la persistance de cette situation pourrait conduire à une reprise complète du conflit et entraîner des conséquences imprévisibles pour la région et le monde, en particulier pour les pays les plus vulnérables.

Guterres a également souligné que les droits et libertés de navigation doivent être respectés conformément au droit international, et que toutes les parties doivent respecter leurs obligations au titre du droit international et prendre toutes les mesures de précaution possibles pour protéger les civils.

Un porte-parole des Nations Unies, expliquant cette position, a déclaré : « Le Secrétaire général souligne à nouveau que la seule voie à suivre est le dialogue et la négociation authentiques. Je demande aux États-Unis et à l'Iran d'intensifier leurs efforts pour parvenir à un accord pacifique, global et durable qui favorise la paix et la sécurité régionales et internationales. »