Selon l'agence de presse Abna, la Représentation de la République islamique d'Iran à l'ONU, à l'occasion de la tenue de la réunion du Conseil de sécurité, a déclaré : « Encore une autre manifestation d'hypocrisie et de double standard lors de la réunion et de l'examen du Conseil de sécurité de l'ONU. »

La Représentation de l'Iran à l'ONU a précisé : « La résolution 2231 du Conseil de sécurité de l'ONU a expiré le 18 octobre 2025, mettant fin à toutes ses dispositions et obligations. Il n'existe aucun fondement juridique pour le soi-disant comité 1737, aucune résolution de sanctions du Conseil de sécurité contre l'Iran n'a été maintenue, et il n'y a aucune justification pour tenir des réunions sous l'ordre du jour de la "non-prolifération". »

La Représentation de la République islamique d'Iran au siège de l'ONU à New York a souligné : « Il s'agit d'un abus manifeste des pouvoirs du Conseil de sécurité et d'une tentative délibérée d'induire en erreur la communauté internationale. »

La Représentation de l'Iran à l'ONU a ajouté : « Pendant plus de cinq décennies, l'Iran est resté un État membre responsable du TNP et n'a jamais cherché à se doter d'armes nucléaires. La véritable menace pour le régime de non-prolifération est l'impunité de ceux qui attaquent des installations nucléaires pacifiques sous garanties, alors qu'ils prétendent respecter le droit international et la non-prolifération. »

La Représentation de l'Iran à l'ONU a ajouté : « La situation actuelle est la conséquence directe du retrait américain du JCPOA, du non-respect persistant de leurs engagements par les trois pays européens, et des attaques militaires illégales des États-Unis et d'Israël contre des installations nucléaires pacifiques sous la protection de l'Iran. »