Selon l'agence de presse ABNA, le journal hébreu Yedioth Ahronoth a admis que l'Iran a eu le dernier mot et a montré sa force en créant une nouvelle équation régionale.

Ce journal fait référence à la réponse missile décisive de notre pays à la violation du cessez-le-feu par le régime sioniste et aux agressions de ce régime contre la banlieue sud de Beyrouth (Dahieh).

Plus tôt, Yehiel Leiter, ambassadeur du régime sioniste à Washington, dans un entretien avec Fox News, a dévoilé les objectifs de l'attaque de ce régime en coopération avec les États-Unis contre l'Iran et a admis : « Nous avons les mêmes objectifs que les États-Unis et nous voulons que l'Iran ne soit pas une puissance régionale dominante. »

Leiter, oubliant que le régime sioniste est lui-même le plus grand facteur de menace dans la région, a déclaré : « Nous travaillons avec les États-Unis pour nous assurer que l'Iran ne pourra pas menacer la région. »