Washington cherche à confisquer les biens iraniens au profit des pays du Golfe

Selon l’agence de presse ABNA citant la chaîne Russia Al-Youm, l’agence Reuters, citant une source qu’elle a qualifiée d’informée, a déclaré que le gouvernement américain utilisera ses outils pour attribuer les avoirs iraniens au profit de ses alliés dans la région du Golfe.

Cette source, dont le nom n’a pas été mentionné, a ajouté que l’objectif de cette mesure est de soutenir la reconstruction et la compensation de dommages futurs dont on allègue qu’ils « seraient probablement causés par l’Iran [à l’avenir] ».

Reuters a également rapporté, citant cette source, que le secrétaire au Trésor américain a chargé une équipe d’évaluer la situation des pays alliés de Washington dans le Golfe et de préparer une estimation des coûts des dommages qui, selon cette instance américaine, auraient été causés par l’Iran.

Cette source a ajouté que le gouvernement américain examinera également la possibilité d’utiliser les avoirs iraniens pour réparer les dommages passés [dans cette région].