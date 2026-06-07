Condamnation des crimes du régime israélien par la plus grande organisation musulmane d'Amérique

Selon l'agence de presse ABNA citant l'agence Anadolu, la plus grande organisation musulmane de défense des droits civiques en Amérique a condamné aujourd'hui, samedi, les attaques du régime sioniste qui ont causé la mort d'au moins 7 Palestiniens, dont un nourrisson de 7 mois.

D'après cette agence, le Council on American-Islamic Relations (CAIR) a déclaré dans un communiqué : « Le meurtre d'un nourrisson de 7 mois par les forces israéliennes en Cisjordanie illégalement occupée est un crime horrible qui doit toucher la conscience de chaque être humain. »

Le communiqué ajoute : « Aucune force militaire qui tue à répétition des enfants, du personnel médical, des journalistes et des civils avec des armes fournies par les contribuables américains ne devrait continuer à bénéficier d'immunité ou de soutien. Nous demandons au gouvernement américain et à la communauté internationale de cesser de contribuer à ces crimes et de prendre des mesures concrètes pour protéger les civils palestiniens, mettre fin à l'occupation et respecter le droit international. »

Aujourd'hui, des soldats du régime sioniste ont ouvert le feu sur une voiture d'une famille palestinienne dans le sud de la Cisjordanie. À la suite de cette attaque, trois membres de cette famille, dont un nourrisson, ont été blessés, et l'enfant est décédé de ses graves blessures.