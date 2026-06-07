Révélation d'un scandale sexuel au sein de la police du régime israélien

Selon l'agence de presse ABNA, le journal Yedioth Ahronoth a révélé que l'autorité judiciaire du régime sioniste a ouvert une enquête sur un scandale sexuel impliquant des policiers de ce régime.

Selon ce rapport, un policier du régime sioniste a enfermé son collègue policier dans son propre appartement dimanche dernier et l'a violé.

Ce n'est pas la première affaire de scandale sexuel dans les territoires occupés, car auparavant, les autorités du Nevada aux États-Unis avaient arrêté Tom Artyom, chef du département du renseignement et de l'intelligence artificielle du cabinet du régime sioniste, considéré comme un proche de Benjamin Netanyahu, le Premier ministre de ce régime, accusé d'avoir trompé un enfant américain via Internet et de l'avoir violé dans l'État de Las Vegas.

De plus, une vaste enquête publiée par la chaîne 12 de la télévision israélienne indique que Haïm Yosef David, un rabbin célèbre de ce régime, a agressé plusieurs femmes israéliennes.

Les victimes de ce célèbre rabbin ont souligné qu'elles venaient le voir pour obtenir des conseils et des recommandations afin d'améliorer leur vie, mais qu'elles ont plutôt été agressées.