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Yémen : La frappe iranienne a consolidé l’unité des fronts

8 juin 2026 - 10:01
Code d'info: 1824191
Source: ABNA
Yémen : La frappe iranienne a consolidé l’unité des fronts

Le ministère yéménite des Affaires étrangères a annoncé que la frappe iranienne contre Israël a consolidé l’unité des fronts.

Selon l’agence de presse Abna citant Al-Yaman Net, le ministère yéménite des Affaires étrangères a déclaré dans un communiqué que les frappes iraniennes contre les territoires occupés ont consolidé la formule de « l’unité des fronts » et brisé la formule de « l’agression sans coût » que l’ennemi israélien cherchait à imposer et à institutionnaliser.

Le ministère yéménite des Affaires étrangères a ajouté : L’axe du jihad, de la résistance et d’Al-Quds est en coordination permanente pour faire face à tout développement et événement possible.

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