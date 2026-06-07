Nouveau scandale à Washington : l’affirmation de Trump sur un lien avec le Hezbollah était fausse

Selon l’agence de presse ABNA citant le site d’information « Al-Ahd », Ali al-Moqdad, membre du bloc parlementaire « Fidélité à la Résistance » au parlement libanais, en rejetant catégoriquement l’affirmation du président américain Donald Trump sur l’existence de canaux de communication directs avec le Hezbollah, a dévoilé une nouvelle fabrication de mensonges de la Maison Blanche.

Il a clairement souligné : « Il n’existe aucun contact direct avec les Américains – ni avec Trump lui-même, ni avec aucune autre personne. L’échange de messages se fait uniquement de manière indirecte par l’intermédiaire de médiateurs et de pays comme le Qatar, l’Arabie saoudite et l’Égypte, qui sont responsables de la gestion de ces contacts – que ce soit avec le gouvernement de Beyrouth ou par l’intermédiaire de Nabih Berry, le président du Parlement libanais. »

Cette révélation intervient après que Trump a affirmé la semaine dernière avoir été en contact direct avec le Hezbollah et le régime israélien et avoir obtenu leur accord pour un cessez-le-feu.

Al-Moqdad a indiqué dans une autre partie de son discours que même le président du Parlement libanais a été extrêmement surpris et choqué par l’accord unilatéral annoncé à Washington, car malgré les coordinations préalables via les médiateurs, le président du Parlement n’avait jamais attendu une telle issue ou un tel résultat de la part des responsables américains.