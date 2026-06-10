Nouvelle opération de la résistance libanaise : Pression sur le terrain contre le régime sioniste

Selon l'agence de presse Abna citant Al-Masirah, les rapports de terrain à la frontière entre le Liban et la Palestine occupée indiquent que les forces de la résistance islamique libanaise ont mené au cours des dernières 24 heures une série d'opérations ciblées contre les positions et les mouvements de l'armée du régime sioniste – des opérations qui démontrent la poursuite de la guerre d'usure contre ce régime.

Selon ce rapport, les médias sionistes ont rapporté un affrontement armé après l'infiltration d'un combattant de la résistance près des frontières nord de la Palestine occupée. Selon ces sources, l'assaillant a été impliqué dans un affrontement avec les forces de l'armée du régime après avoir traversé la frontière, ce qui a conduit à la fermeture de certaines routes et à l'émission d'ordres d'urgence pour les colons dans les zones frontalières.

Dans le domaine de la défense aérienne, le Hezbollah a annoncé avoir ciblé un drone de reconnaissance Hermes 450 du régime sioniste dans le ciel du sud du Liban et l'avoir forcé à battre en retraite – une étape considérée comme une preuve de la capacité croissante de la résistance à contrer les activités aériennes de ce régime.

Parallèlement, les médias sionistes ont rapporté que plusieurs soldats de ce régime ont été blessés suite à une attaque de drone d'attaque appartenant au Hezbollah. De plus, après l'infiltration d'un drone dans le ciel de la Galilée occidentale, des sirènes d'alarme ont retenti dans plusieurs zones.

Quant aux événements terrestres, le Hezbollah a annoncé avoir ciblé par des missiles une tentative d'avancée d'une unité blindée de l'armée du régime sioniste sur l'un des axes frontaliers et l'avoir forcée à battre en retraite.