Les BRICS jouent un rôle déterminant dans la sécurité énergétique mondiale

Selon l'agence de presse ABNA, Kazem Jalali, ambassadeur de la République islamique d'Iran auprès de la Fédération de Russie, dans un discours intitulé « Coopération énergétique et sécurité énergétique dans le cadre des BRICS », a exposé les vues de la République islamique d'Iran concernant la place des BRICS dans le système énergétique mondial.

Jalali a déclaré lors de cette réunion : les tensions géopolitiques, les perturbations des chaînes d'approvisionnement, la volatilité des marchés mondiaux et l'augmentation de la demande dans les économies émergentes montrent que la sécurité énergétique est devenue plus que jamais l'un des piliers principaux de la stabilité et du développement mondiaux.

Il a ajouté : la sécurité énergétique ne signifie pas seulement l'accès aux ressources énergétiques, mais c'est un concept global qui inclut la sécurité de l'offre, la sécurité de la demande, la sécurité des investissements, la sécurité technologique, la sécurité des infrastructures et la sécurité financière.

Jalali a considéré que les vastes capacités des pays membres des BRICS impliquent des responsabilités partagées et a déclaré : ces pays ont la responsabilité de jouer un rôle dans la formation d'un système plus juste, plus stable et plus inclusif pour la sécurité énergétique mondiale.

Soulignant que l'énergie doit être un facteur de développement, de prospérité et de production, et non un outil de pression politique, il a appelé au développement du corridor international Nord-Sud, à l'extension des infrastructures de transport et de logistique, au développement de la coopération portuaire et au renforcement de l'interconnexion des réseaux énergétiques entre les pays membres des BRICS.

L'ambassadeur d'Iran en Russie a souligné : ces mesures peuvent contribuer à accroître la sécurité et la durabilité du commerce de l'énergie aux niveaux régional et mondial.

Jalali a également précisé : la République islamique d'Iran non seulement n'a attaqué aucun pays, mais a toujours appelé à la paix, à la stabilité et à la sécurité dans le monde et, en tant que membre des BRICS et l'un des producteurs importants d'énergie, jouera son rôle constructif et efficace dans la réalisation de la justice et de la sécurité énergétique mondiale.