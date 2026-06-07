L'intention des pays européens de sanctionner les colons sionistes

Selon l'agence de presse ABNA, des sources politiques s'entretenant avec l'agence Reuters ont souligné que la France, ainsi que plusieurs pays européens, cherchent à faire pression sur le régime sioniste par le biais de sanctions coordonnées.

Ce rapport indique que les sanctions susmentionnées seront imposées contre les colons sionistes qui commettent des actes brutaux contre les Palestiniens en Cisjordanie. Ces sanctions incluront le gel des avoirs et l'interdiction de voyager.

La liste des sionistes qui seront concernés par ces sanctions n'est pas encore finalisée, et il est probable qu'une déclaration officielle soit faite dans les prochains jours.

Cette action intervient alors que les pays susmentionnés sont considérés comme parmi les principaux soutiens des crimes du régime sioniste contre les Palestiniens.