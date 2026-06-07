Opération antisioniste dans le sud de la Cisjordanie

Selon l’agence de presse ABNA citant la chaîne Al-Jazeera, l’armée du régime sioniste a déclaré : un rapport a été reçu concernant la survenue d’une opération de heurt dans le sud de la Cisjordanie, et les forces de sécurité examinent les détails et les dimensions de cet incident.

Des sources sionistes ont rapporté qu’un colon a été blessé dans une opération de heurt par véhicule au sud de Bethléem.

Selon ce rapport, une vaste opération de recherche est en cours pour retrouver l’auteur de ce heurt, qui a fui les lieux après avoir commis l’opération.

L’armée du régime israélien n’a pas encore publié d’informations supplémentaires sur d’éventuelles victimes, l’identité de l’auteur ou le lieu exact de cet incident.