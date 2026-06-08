Soutien du mouvement palestinien Al-Mujahidin à la réponse iranienne au régime sioniste

Selon l’agence de presse Abna citant Al-Masirah (Yémen), le mouvement palestinien Al-Mujahidin, dans un communiqué, a félicité la réponse iranienne par missiles à l’agression du régime sioniste contre la banlieue sud de Beyrouth (Dahieh).

Le mouvement « Al-Mujahidin » palestinien, dans un communiqué, a soutenu l’action de la République islamique d’Iran en réponse à l’agression du régime sioniste contre la banlieue sud de Beyrouth.

Ce mouvement a déclaré que la réponse iranienne au régime sioniste a créé de nouvelles équations sur le terrain et montre que seul le langage de la force et de la résistance peut empêcher la poursuite des plans et des agressions des ennemis.

Dans ce communiqué, le régime sioniste est également décrit comme la principale cause d’instabilité et d’insécurité dans la région, et il est souligné que l’affrontement avec ce régime est nécessaire pour rétablir la stabilité dans la région.

Le mouvement Al-Mujahidin a ensuite appelé les peuples de la région et les différents courants à s’unir pour faire face aux « aventures du régime sioniste et à l’hégémonie américaine ».