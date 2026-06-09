Espagne : Il n'y a pas de solution militaire aux tensions en Asie occidentale

Selon l'agence de presse ABNA citant RIA Novosti, José Manuel Albares, ministre espagnol des Affaires étrangères, a déclaré aujourd'hui lundi à propos des provocations nocturnes du régime sioniste contre l'Iran : « Le recours répété à la violence apportera davantage de souffrances. »

Le ministre espagnol des Affaires étrangères a ensuite ajouté : « Seuls le dialogue et la diplomatie garantissent la paix et la stabilité dans la région. Par conséquent, une désescalade immédiate est nécessaire. Il n'y a pas de solution militaire au Moyen-Orient (Asie occidentale). »

Les propos de José Manuel Albares sur « le dialogue et la diplomatie » interviennent alors que les deux agressions antérieures des États-Unis et du régime sioniste contre le territoire iranien, commises en violation de toutes les lois internationales, ont eu lieu pendant les négociations indirectes entre Téhéran et Washington et ont prouvé au monde que les États-Unis et ce régime factice ne recherchent jamais la négociation.