Selon un rapport de l'agence de presse ABNA, Rafael Grossi, Directeur général de l'AIEA, a souligné dans de récentes déclarations la nécessité de maintenir les garanties continues de l'Agence concernant la vérification des activités et installations nucléaires iraniennes.

Grossi, soutenant explicitement les voies diplomatiques pour résoudre les défis existants, a appelé à une retenue maximale de la part des deux parties, et a clairement souligné la nécessité de s'abstenir de toute action militaire ou de ciblage des centrales et installations nucléaires.

Il a précisé que maintenir la fiabilité des contrôles de l'Agence sur le programme nucléaire iranien est essentiel pour garantir la transparence des activités.