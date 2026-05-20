Selon un rapport de l'agence de presse ABNA citant Al Jazeera, Chris Murphy, éminent sénateur démocrate américain, a souligné : « Le résultat de la guerre contre l'Iran était clair dès le premier jour. »

Il a ajouté : « Leur plan (de Washington) n'était rien de plus qu'une fantaisie naïve et puérile, rien de plus que des illusions improvisées griffonnées à la hâte sur une serviette en papier. »

Ces paroles de Murphy font référence à l'illusion d'un changement de régime en Iran.

Murphy avait également déclaré précédemment au sujet de l'agression de son gouvernement contre l'Iran et de sa contradiction évidente avec toutes les normes internationales, et avait souligné : « Aujourd'hui, un gallon d'essence dans le Connecticut coûte 5 dollars et le diesel 6 dollars. »

Le sénateur de l'État américain du Connecticut a ensuite ajouté : « Cette situation détruit les gens qui vivent avec leur salaire mensuel, les petites entreprises, les agriculteurs et l'industrie du transport, et la seule personne qui a fait monter les prix à ce niveau est Donald Trump. »