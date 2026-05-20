Selon un rapport de l'agence de presse ABNA, le magazine The American Conservative a rapporté que le gouvernement américain sera finalement contraint, après la fin de la guerre avec l'Iran, de réduire sa présence militaire au Moyen-Orient.

Ce rapport indique que Washington n'a pas encore atteint ses objectifs dans le conflit avec l'Iran. Ceci alors que la fermeture du détroit d'Ormuz a entraîné une forte augmentation des prix du pétrole, des autres sources d'énergie, des engrais et des denrées alimentaires.

Dans la suite de ce rapport, en référence à l'affirmation du Pentagone selon laquelle cette opération a coûté 25 milliards de dollars, il est souligné que ce chiffre est une estimation erronée et que le montant réel est probablement trois fois plus élevé. Les réserves d'armes américaines sont également épuisées.

Ce rapport indique que, malgré tous ces dommages injustifiables, il y a un point positif. Les États-Unis n'auront peut-être pas d'autre choix que de réduire leur présence dans la région – une décision que Washington aurait dû prendre il y a longtemps. De nombreux employés des bases militaires américaines ont été évacués avant le début du conflit ou dans les premiers jours de la guerre, et ces bases n'ont donc pas joué de rôle important dans la guerre.