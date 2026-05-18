« Torture systématique » des prisonniers palestiniens dans les prisons du régime israélien

Selon l'agence de presse ABNA citant le Centre d'information palestinien, le porte-parole du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a déclaré que les cas de torture et de mauvais traitements infligés aux prisonniers palestiniens en Israël ont été enregistrés de manière « systématique » et que ces mesures incluent également la violence sexuelle et la violence basée sur le genre.

Thameen Al-Kheetan, réagissant à un rapport du journal « New York Times » qui avait rapporté des agressions sexuelles et des viols sur des détenus palestiniens, y compris des enfants, a souligné que de tels comportements sont « inacceptables ».

Évoquant l'enregistrement d'au moins 90 décès de prisonniers palestiniens depuis le 7 octobre 2023 dans les prisons israéliennes, il a déclaré qu'une des victimes était un adolescent de 17 ans chez qui des signes graves de faim et de famine ont été observés avant sa mort.

Al-Kheetan a également déclaré que les autorités israéliennes ont signalé d'autres décès, mais n'ont pas fourni suffisamment d'informations pour identifier les victimes ou clarifier les circonstances de leur mort.

Il a décrit cette situation comme faisant partie d'un « système de détention et de procédure judiciaire défectueux » et a appelé à y mettre fin, à mener des enquêtes indépendantes et impartiales, et à poursuivre les auteurs de ces violations.

Des milliers de Palestiniens vivent dans des conditions mauvaises et inappropriées dans les prisons du régime d'occupation et sont privés de l'accès à leurs droits fondamentaux et essentiels.