L’émissaire de Trump : Il est temps de revenir et de renforcer la présence militaire américaine au Groenland

Selon l’agence ABNA citant Al Jazeera, Jeff Landry, l’envoyé spécial de Trump pour le Groenland, a déclaré : Je pense qu’il est temps que nous rétablissions et renforcions notre présence militaire au Groenland.

Ces déclarations interviennent alors que Trump considère cette île comme vitale pour la sécurité nationale américaine et affirme que si Washington n’en prend pas le contrôle, cette région tombera aux mains de la Chine ou de la Russie.

Le Groenland constitue également la route la plus courte pour les missiles balistiques de la Russie vers l’Amérique.

Pendant la guerre froide, Washington disposait de 17 installations militaires au Groenland, qu’il a fermées progressivement, et ne possède plus aujourd’hui que la base spatiale de Pituffik dans le nord de l’île ; mais des rapports indiquent que les États-Unis tentent de construire trois nouvelles bases dans le sud de l’île.

Cette base, anciennement connue sous le nom de base aérienne de Thulé, est située dans la région groenlandaise du Danemark et constitue l’une des bases stratégiques les plus importantes des États-Unis hors de son territoire, car elle est le bouclier américain pour protéger ses intérêts dans l’Arctique. Les missions de cette base incluent la détection et le suivi des missiles balistiques intercontinentaux au-dessus de la région polaire. Cette base soutient également les activités spatiales américaines.

Ces propos de Landry interviennent alors que le Premier ministre groenlandais avait averti plus tôt que cette île n’est pas à vendre et que son droit à l’autodétermination appartient uniquement aux habitants de cette région.