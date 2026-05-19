Turquie : Le monde doit prendre position contre la piraterie maritime d'Israël

Selon l'agence de presse ABNA citant Sputnik, Recep Tayyip Erdoğan, président de la Turquie, a fermement condamné l'attaque du régime sioniste contre les navires de la flotte "Samoud" en route vers la bande de Gaza et a souligné : "Israël poursuit ses politiques contraires à l'éthique et à la loi contre Gaza malgré le cessez-le-feu dans cette bande."

Le ministère turc des Affaires étrangères a également déclaré : "L'attaque d'Israël contre les navires de cette flotte constitue une piraterie maritime. Nous condamnons cette attaque qui a eu lieu en eaux internationales."

Dans le communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères de ce pays, il est dit : "Les attaques du régime sioniste n'empêcheront jamais les efforts de la communauté internationale pour réaliser la justice et exprimer sa solidarité avec le peuple palestinien. Tel Aviv doit cesser ses ingérences contre la flotte 'Samoud' et libérer immédiatement les activistes et les occupants de ces navires. Une position commune et ferme doit être adoptée contre les actes illégaux du régime sioniste."