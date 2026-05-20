Vote positif du Sénat américain pour une résolution limitant les pouvoirs de guerre de Trump

Selon un rapport de l'agence de presse ABNA, le Sénat américain a voté mardi en faveur d'une résolution appelant à la limitation des pouvoirs de guerre de Donald Trump, le président du pays.

C'est la première fois pendant la guerre des États-Unis et du régime sioniste contre l'Iran que le Sénat américain a réussi à mettre en œuvre cette résolution jusqu'à ce stade.

Le Sénat américain avait échoué sept fois auparavant à adopter cette résolution.

Selon cette résolution, Trump sera tenu de mettre fin à la guerre, à moins qu'il n'obtienne l'autorisation du Congrès pour continuer la guerre.

Cette résolution a reçu le soutien de quatre sénateurs républicains et de presque tous les démocrates.