Réaction du président irlandais à l'arrestation de sa sœur par Israël

Selon l'agence de presse ABNA citant Al-Mayadeen, Catherine Connolly, présidente de l'Irlande, a déclaré dans une prise de position officielle : "Je suis très fière de ma sœur, Margaret Connolly, qui a été arrêtée par les forces israéliennes dans le cadre de la flotte de la liberté de Gaza."

La prise de position du président irlandais fait suite à l'action de la marine du régime sioniste hier, qui a saisi les bateaux de la "Flotte internationale Samoud" et arrêté environ 100 militants pacifistes et défenseurs des droits de l'homme en eaux internationales, ce qui a suscité de vives réactions et condamnations dans le monde entier.

La "Flotte internationale Samoud" a annoncé hier dans un communiqué que ses navires avaient été directement attaqués par les forces sionistes. La flotte a confirmé qu'après l'attaque des forces du régime d'occupation contre le navire "Manki", la communication avec celui-ci a été complètement coupée.

Cette flotte avait appareillé jeudi dernier de la ville turque de Marmaris, sur la mer Méditerranée, avec 54 navires. L'objectif de cette nouvelle tentative est de briser le blocus du régime sioniste sur Gaza.