Taylor Greene menace Trump

Selon l'agence de presse ABNA citant Novosti, Marjorie Taylor Greene, ancienne membre du Congrès américain, a souligné : Si Trump décide d'envoyer des forces militaires américaines en Iran, nous assisterons à une révolution politique dans notre pays. Ça suffit.

Elle a ajouté : Les coalitions s'uniront et on ne pourra pas les arrêter. J'insiste sur cette question. Nous devons arrêter cette guerre. C'est une idiotie.

Greene avait auparavant, en réaction aux menaces de son président contre l'Iran, en référence à la loi relative à sa destitution, déclaré : La menace anti-iranienne de Trump est diabolique et une forme de folie.