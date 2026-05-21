Un sénateur américain : La guerre de Trump contre l’Iran a échoué de la manière la plus sévère

Selon l’agence ABNA, le sénateur démocrate américain Raphael Warnock a écrit dans un message sur X : Le Sénat a franchi une étape importante pour mettre fin à la guerre illégale de Trump contre l’Iran.

Le sénateur américain a ajouté : Cette guerre a échoué de la manière la plus sévère. Je promets de continuer à tenir ce président responsable. Mes collègues républicains devraient faire de même (contre l’administration Trump).

Cela fait suite au vote mardi par le Sénat américain d’une résolution appelant à limiter les pouvoirs de guerre de Donald Trump.

C’est la première fois pendant la guerre des États-Unis et du régime sioniste contre l’Iran que le Sénat américain a réussi à adopter cette résolution jusqu’à ce stade.

Le Sénat américain avait échoué sept fois auparavant à adopter cette résolution.

Selon cette résolution, Trump serait tenu de mettre fin à la guerre, à moins d’obtenir l’autorisation du Congrès pour la poursuivre.

La résolution a bénéficié du soutien de quatre sénateurs républicains et de presque tous les démocrates.