La Turquie condamne la violence verbale et physique du ministre sioniste contre les activistes de « Sumud »

Selon l’agence ABNA citant l’agence de presse Anadolu, le ministère turc des Affaires étrangères a déclaré mercredi dans un communiqué : Nous condamnons la violence verbale et physique d’un ministre israélien contre les activistes de la flotte internationale « Sumud », illégalement saisie par le régime israélien en eaux internationales.

Le communiqué publié par le ministère turc des Affaires étrangères à ce sujet précise : Tous les efforts nécessaires, en coordination avec d’autres pays concernés, seront déployés pour la libération immédiate et en sécurité des citoyens turcs arrêtés et des autres activistes de la flotte.

Le communiqué souligne : Ce ministre (Itamar Ben-Gvir, ministre sioniste de l’Intérieur) est l’une des figures clés du génocide commis par le régime israélien à Gaza et a une fois de plus montré au monde la mentalité violente et barbare du cabinet Netanyahou.

Les images publiées montrent que les militaires du régime sioniste, après avoir arrêté les activistes de la « flotte Sumud », ont eu un comportement violent et insultant envers eux.

D’autre part, des images de mauvais traitements et de comportement inhumain d’Itamar Ben-Gvir, ministre de l’Intérieur du régime sioniste, et des militaires de ce régime envers les activistes arrêtés de la flotte Sumud ont été publiées, ce qui a suscité la colère mondiale.