Le coût de la guerre contre l'Iran pour les États-Unis dépasse les 85 milliards de dollars

Selon l'agence de presse ABNA, le site "Iran War Cost Tracker", qui suit les coûts de la guerre contre l'Iran, a rapporté que les coûts de cette guerre en 79 jours pour les États-Unis ont dépassé les 85 milliards de dollars.

Ce rapport indique que ce montant comprend les coûts liés au déploiement des forces et des navires stationnés dans la région, ainsi que d'autres dépenses connexes. Cette estimation est près de trois fois supérieure au chiffre de 29 milliards de dollars annoncé il y a quelques jours par Joel Hurst, l'un des hauts responsables financiers du Pentagone.

Un autre site web, géré par des chercheurs de l'Université Brown et qui suit l'impact de la guerre sur les consommateurs américains en raison de la hausse des prix de l'énergie, a révélé que l'augmentation de 51,4 % du prix de l'essence et l'augmentation de 53,4 % du prix du diesel ont jusqu'à présent coûté aux Américains plus de 42 milliards de dollars au total, ce qui équivaut à environ 322,47 dollars par foyer américain.