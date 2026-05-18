Mariage : un bienfait divin et un chemin vers la perfection

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Le mariage est l'un des plus grands bienfaits divins qui prend tout son sens à travers une gratitude sincère, c'est-à-vis par le respect de l'éthique familiale et le renforcement de l'affection. En faisant preuve de soutien mutuel et d'empathie, l'époux et l'épouse peuvent avancer ensemble comme deux compagnons d'armes sur le chemin de la vérité, bâtissant ainsi, par un amour et un respect croissants, une vie stable et sereine. Occasion : Anniversaire du mariage de l'Imam Ali (as) et de la Sainte Fatima (sa)