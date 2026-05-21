Selon l’agence ABNA citant Al Jazeera, Penny Wong, la ministre australienne des Affaires étrangères, a déclaré : Les images publiées par Ben-Gvir avec les activistes arrêtés de la flotte de la résistance sont choquantes et inacceptables.
Elle a ajouté : Nous condamnons le comportement humiliant des responsables du régime israélien et de Ben-Gvir envers les activistes arrêtés de la flotte de la résistance.
Les images publiées montrent que les militaires du régime sioniste, après avoir arrêté les activistes de la « flotte Sumud », ont eu un comportement violent et insultant envers eux.
D’autre part, des images de mauvais traitements et de comportement inhumain de Ben-Gvir et des militaires du régime sioniste envers les activistes arrêtés de la flotte Sumud ont été publiées, ce qui a suscité la colère mondiale.
Australie : Le comportement de Ben Gvir envers les activistes arrêtés de la flotte Sumud est choquant
La ministre australienne des Affaires étrangères a condamné les actes du ministre de l’Intérieur du régime sioniste contre les activistes arrêtés de la flotte Sumud.
Selon l’agence ABNA citant Al Jazeera, Penny Wong, la ministre australienne des Affaires étrangères, a déclaré : Les images publiées par Ben-Gvir avec les activistes arrêtés de la flotte de la résistance sont choquantes et inacceptables.
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