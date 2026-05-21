Australie : Le comportement de Ben Gvir envers les activistes arrêtés de la flotte Sumud est choquant

Selon l’agence ABNA citant Al Jazeera, Penny Wong, la ministre australienne des Affaires étrangères, a déclaré : Les images publiées par Ben-Gvir avec les activistes arrêtés de la flotte de la résistance sont choquantes et inacceptables.

Elle a ajouté : Nous condamnons le comportement humiliant des responsables du régime israélien et de Ben-Gvir envers les activistes arrêtés de la flotte de la résistance.

Les images publiées montrent que les militaires du régime sioniste, après avoir arrêté les activistes de la « flotte Sumud », ont eu un comportement violent et insultant envers eux.

D’autre part, des images de mauvais traitements et de comportement inhumain de Ben-Gvir et des militaires du régime sioniste envers les activistes arrêtés de la flotte Sumud ont été publiées, ce qui a suscité la colère mondiale.