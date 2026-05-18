Un ministre allemand : Le G7 devrait discuter de la fin permanente de la guerre contre l'Iran

Selon l'agence de presse ABNA citant le journal transnational Al-Quds Al-Arabi, Lars Klingbeil, ministre allemand des Finances, a déclaré lundi : Le G7 offre une plateforme appropriée pour discuter des moyens de mettre fin de manière permanente à la guerre contre l'Iran – une guerre qui, selon lui, constitue, avec le blocus du détroit d'Ormuz, un danger sérieux pour l'économie mondiale.

Selon Reuters, Klingbeil doit se rendre à Paris pour participer à la réunion des ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales du G7. Cette réunion se tient lundi et mardi.

Soulignant l'approche européenne, il a déclaré : « Notre voie en tant qu'Européens est claire ; nous misons sur la coopération plutôt que sur la confrontation, le partenariat, la fiabilité, le libre-échange et l'État de droit. »

Le ministre allemand des Finances a également souligné que les récentes crises montrent la nécessité pour l'Allemagne et l'Europe de devenir plus indépendantes et plus résilientes dans les domaines des matières premières, de l'énergie et des chaînes d'approvisionnement.

Klingbeil a ajouté : En marge de cette réunion, des discussions auront également lieu avec les ministres des Finances du Brésil, de l'Inde, de la Corée du Sud et du Kenya – une mesure visant à élargir les partenariats internationaux.

Il a également souligné : L'Allemagne ne permettra pas que la crise du Moyen-Orient détourne l'attention de la guerre de la Russie contre l'Ukraine.