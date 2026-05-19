Rezaei : Une nouvelle agression contre l'Iran fera encore plus honte à Trump

Selon l'agence de presse ABNA, le porte-parole de la Commission de la sécurité nationale du Parlement, dans un entretien avec la chaîne de télévision Al-Masirah, a affirmé que toute agression contre l'Iran sera confrontée à une réponse plus forte.

Ebrahim Rezaei a déclaré dans son interview avec Al-Masirah : « Toute agression contre notre pays sera confrontée à une réponse plus forte, et nous sommes prêts pour tous les scénarios. »

Il a ajouté : « Les Américains doivent soit se soumettre à notre diplomatie et à nos conditions, soit se soumettre à la puissance de nos missiles. »

Ce haut responsable iranien a averti : « Toute nouvelle agression contre l'Iran n'apportera que davantage de honte à Trump. L'histoire du détroit d'Ormuz ne reviendra jamais à son état antérieur, et aucune puissance ne peut l'ouvrir sans notre consentement. »

Le porte-parole de la Commission de la sécurité nationale a également déclaré : « Nous sommes en train de mettre en œuvre un nouveau cadre légal qui sera adopté par le Parlement pour gérer le détroit. Dans ce cadre, les navires ennemis n'auront pas l'autorisation de le traverser. »