Errance de sept mois de l'ambassadeur du régime sioniste en Croatie

Selon l'agence de presse ABNA, le journal Yedioth Aharonoth a admis que les autorités croates n'ont pas approuvé les lettres de créance de l'ambassadeur du régime sioniste depuis sept mois.

Plus tôt, en septembre 2025, le président croate, en raison des attaques continues du régime sioniste contre la bande de Gaza, avait refusé de rencontrer Gideon Sa'ar, le ministre des Affaires étrangères de ce régime, à Zagreb.

Il a déclaré : Si je devais rencontrer l'un des membres de ce cabinet, cela équivaudrait à accepter la violence, le génocide et les crimes de guerre commis par Israël.