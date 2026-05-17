Demande de 200 anciens diplomates canadiens pour des sanctions contre le régime sioniste

Selon un rapport de l'agence de presse ABNA citant Al-Mayadeen, près de 200 anciens diplomates canadiens de premier plan ont envoyé une lettre au Premier ministre Mark Carney pour lui demander d'imposer de sévères sanctions contre le régime sioniste en raison des crimes de ce régime dans la bande de Gaza et au Liban.

La lettre stipule que le gouvernement canadien devrait réviser l'accord commercial avec le régime sioniste et faire passer le message que si la situation en Palestine et au Liban ne s'améliore pas, il suspendra l'accord de coopération stratégique.

La lettre souligne également l'augmentation des agressions des colons sionistes en Cisjordanie et les positions de Tel Aviv visant à étendre la colonisation illégale dans le but de détruire toute possibilité de création d'un État palestinien, insistant sur la nécessité d'imposer des sanctions fermes.