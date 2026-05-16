Guderzi : L'Iran est devenu l'un des principaux acteurs sur la scène internationale

Abbas Guderzi, porte-parole du bureau de la présidence du Parlement, a déclaré dans une interview : « Les États-Unis ne sont pas les États-Unis d'avant le 9 Esfand, et l'Iran n'est pas l'Iran d'avant. » Il a affirmé : En raison de la résistance et de l'unité sacrée de la nation ainsi que du rôle des forces armées iraniennes dans la confrontation avec l'alliance américano-sioniste, les États-Unis ont décliné de leur position mondiale et l'Iran est devenu l'un des principaux acteurs sur la scène internationale.

Il a décrit les acquis de l'Iran dans la guerre du Ramadan comme très grands et a déclaré : Les effets de ces acquis ont changé les rapports de force non seulement au Moyen-Orient, mais dans le monde entier. Aujourd'hui, quoi que fassent les États-Unis, leur honneur perdu ne reviendra pas, et leur humiliation et leur déshonneur ne feront qu'augmenter jour après jour.

Le membre du bureau de la présidence du Conseil islamique consultatif a souligné : Aujourd'hui, l'Iran se trouve dans une nouvelle dimension de la guerre imposée ; une guerre qui n'est pas une guerre de moyens et d'équipements, mais une guerre de volontés.

Guderzi a précisé : La résilience de la nation iranienne face à un avenir radieux et brillant vaincra également les États-Unis à ce stade, et par la grâce de Dieu, la victoire finale reviendra à la nation iranienne patiente et croyante.