Remerciements de Pezeshkian pour les positions du Pape ; il faut faire face aux demandes illégales des États-Unis

Selon l'agence ABNA, Massoud Pezeshkian, président de notre pays, tout en remerciant le Pape pour ses positions morales face aux récentes agressions des États-Unis et du régime sioniste contre l'Iran, a souligné la nécessité pour la communauté internationale d'adopter une approche réaliste et équitable, et a appelé les pays du monde à s'opposer aux demandes illégales et aux politiques aventureuses et dangereuses des États-Unis.