Reuters : Le Pakistan et l'Afghanistan se sont mis d'accord pour maintenir le cessez-le-feu

3 décembre 2025 - 22:50
Code d'info: 1757414
Source: ABNA
Reuters a affirmé dans un rapport : « Le Pakistan et l'Afghanistan se sont mis d'accord pour maintenir le cessez-le-feu. »

Selon l'agence de presse Abna, citant l'agence de presse Reuters, le gouvernement provisoire afghan et le Pakistan ont tenu de nouvelles négociations de paix en Arabie saoudite et se sont mis d'accord pour maintenir le cessez-le-feu ; une mesure considérée comme la dernière tentative de réduction des tensions entre ces voisins d'Asie du Sud.

Après des affrontements frontaliers meurtriers en octobre, un cessez-le-feu a été maintenu entre les deux armées d'Asie du Sud au cours des dernières semaines, suite à des négociations organisées par le Qatar et la Turquie, bien que les deux parties n'aient pas réussi à parvenir à un accord de paix.

L'agence de presse a affirmé : « Trois responsables afghans et deux responsables pakistanais, dont l'un se trouve à Istanbul, ont déclaré à Reuters que les nouvelles négociations avaient eu lieu en Arabie saoudite ! Ils ont affirmé que les deux parties s'étaient mises d'accord sur le maintien du cessez-le-feu. »

L'un des hauts responsables du gouvernement provisoire afghan a également déclaré que les négociations avaient eu lieu à l'initiative de l'Arabie saoudite, ajoutant : « Nous sommes ouverts à la tenue de nouvelles réunions pour obtenir un résultat positif. »

