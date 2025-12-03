Meloni : Un accord clair sur l'Iran doit être trouvé avec la participation de l'Agence

Selon l'agence de presse Abna, citant l'agence de presse Al Jazeera, la Première ministre italienne, « Giorgia Meloni », a annoncé aujourd'hui, mercredi, lors du 46e Sommet du Conseil de Coopération du Golfe : « Un accord clair concernant l'Iran doit être trouvé avec la pleine participation de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) afin de rassurer la communauté internationale. »

Dans une autre partie de son discours, la Première ministre italienne a déclaré : « Israël doit reconnaître le droit des Palestiniens à établir leur propre État. Le plan du Président Trump offre une opportunité réelle de créer un cadre stable et durable pour la paix et la sécurité dans la région. »

« Giorgia Meloni » a déclaré : « L'effort pour parvenir à une solution à deux États est considéré comme la voie pour atteindre la sécurité et la stabilité au Moyen-Orient (Asie de l'Ouest). »