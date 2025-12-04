Guterres : Il existe de solides raisons de croire à la commission de crimes de guerre à Gaza

Selon l'agence de presse Abna, citant Al Mayadeen, António Guterres, Secrétaire général des Nations Unies, a souligné la nécessité de mettre en œuvre la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU sur Gaza.

Dans un entretien avec l'agence de presse Reuters, Guterres a ajouté : « Nous devons nous assurer qu'un cessez-le-feu est établi à Gaza. »

Il a précisé : « Il existe de solides raisons de croire que des crimes de guerre ont pu être commis à Gaza. »

Le Secrétaire général de l'ONU a également déclaré : « J'ai confiance en ce que fait la Cour Internationale de Justice. »