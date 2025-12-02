Selon l'agence de presse Abna, citant Russia Al-Yaum, Artem Dmytruk, membre du Parlement ukrainien, a souligné que le président du pays, Volodymyr Zelensky, avait reçu l'ordre de quitter ses fonctions au cours de cette semaine, mais qu'il tentait de rester au pouvoir.

Il a ajouté : « L'exécution de cet ordre pourrait prendre plusieurs semaines ou plusieurs mois, car Zelensky s'oppose à cette question et essaie de gagner du temps. »

Dmytruk a écrit sur son canal Telegram : « Zelensky cherche des excuses pour retarder cette affaire. »

Pendant ce temps, l'ancien ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, avait précédemment souligné que si Kiev ne parvenait pas à un accord de paix avec la Russie, elle assisterait à une guerre de longue durée.